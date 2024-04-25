أسعار البنزين في السعودية وأسعار الديزل لشهر أبريل 1445 تعرف على الأسعار الجديدة

أسعار البنزين في السعودية وأسعار الديزل الذي بات الجميع يبحث عناه لما روج من زيادة أسعار المواد البترولية هذا الشهر، ففي ظل الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم وكذلك ارتفاع معد الطلب على البِترول وجميع مستخرجاته عالميًا ومحليًا، كم معدل الزيادة في البنزين والديزل لهذا الشهر، طبقا لما أعلنته شركة أرامكو السعودية نبين لكم أسعار البنزين والديزل لهذا الشهر.

أسعار البنزين في السعودية وأسعار الديزل

شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”: هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، حيث تُعد أرامكو واحدة من أكبر شركات النفط في العالم، حيث تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، هذا وقد أعلنت عن أسعار البنزين والديزل لهذا الشهر أبريل 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل: 1.15 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين: 0.93 ريال سعودي

سعر غاز البِترول المسال (لأسطوانة 12 كجم): 0.95 ريال سعودي.

ارتفاع سعر البنزين في السعودية

يرجع ارتفاع سعر البنزين في السعودية لشهر أبريل 2024 إلى عوامل متعددة، منه ما يلي:

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بسبب العوامل الجيو-سياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، وزيادة الطلب على الطاقة، وتراجع الإنتاج من قبل بعض الدول المصدرة للنفط، ومنها دعم الحكومة السعودية لأسعار المواد البترولية مما أدى إلى زيادة أسعار البنزين والديزل على مدار السنوات الأخيرة، ومنها ارتفاع تكاليف تكير البِترول، ومنا أيضا انخفاض قيمة الريال أمام الدولار.