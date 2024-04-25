رابط التقديم في بكالوريا الجزائر 2024… بالخطوات والشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط التقديم في بكالوريا الجزائر 2024، والذي يعد خطوة مهمة يجب على الطلاب التسجيل بها استعداداً للالتحاق اختبارات الجامعة ، ويسعى الطلاب للحصول على أعلى الدرجات في هذه الاختبارات حتى يتمكنوا من اختيار الجامعة المفضلة ، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف على خطوات التقديم في بكالوريا الجزائر 2024 وخطوات والشروط اللازمة….

خطوات تسجيل بكالوريا الجزائر 2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجزائر عن فتح باب التسجيل في بكالوريا الجزائر حتى يتمكن الطلاب من التسجيل في الموعد التي أعلنت عنه الوزارة استعداداً لاختبارات الجامعة وإليكم الخطوات ….

زيارة الموقع الرسمي لامتحانات ومسابقات البكالوريا موقع الديوان الوطني.

اختر اسم الولاية التي تنتمي إليها.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور .

ثم ادخل رقم المصادقة الخاص بالطالب.

اجب على العمليات الحسابية الموجودة أمامك على الشاشة.

ثم اضغط على استظهار.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من إدخال البيانات واضغط على أيقونة “تسجيل”.

ما هي شروط التسجيل في البكالوريا الجزائر 2024

وأعلنت وزارة التعليم الجزائرية عن عدة شروط يجب أو تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في امتحانات بكالوريا الجزائر 2024، والتي جاءت كالتالي:

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

يجب أن يمتلك الطالب حساب الكتروني خاص به.

أن يكون الطالب المتقدم تخرج من التعليم الثانوي لطلاب السنة الثالثة.

أن يلتزم المتقدم بسداد الرسوم المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.

موعد امتحانات بكالوريا الجزائر 2024

وتتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد بكالوريا الجزائر للشعبة العلمي والأدبي والتي أعلنت عنها الوزارة أنها سوف تكون في المواعيد التالية: