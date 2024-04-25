وزراة الحج .. اللقاحات المطلوبة لحجاج الداخل 1445 وهل هي من شروط الحج

اللقاحات المطلوبة لحجاج الداخل 1445والتي تعد شرطا لازما لكي يتمكن حجاج الداخل من السماح لهم بأداء فريضة الحج، حيث أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية على مجموعة من اللقاحات التي يجب على كل حاج أن يأخذها قبل موعد الحج وتقديم إثبات بذلك لكي يتمكن من الحصول على تأشيرة بأداء فريضة الحج، ومن خلال الأسطر التالية نبين اللقاحات التي فرضتها وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية على حجاج الداخل.

اللقاحات المطلوبة لحجاج الداخل 1445

وضعت وزارة الصحة السُّعُودية اشتراطات في السماح للحاج بأداء مناسك الحاج لعام 1445، حيث من ضمن هذه الاشتراطات أن يتلقى الحاج اللقاحات التي أقرتاه وزارة الصحة والتي تشتمل على التالي:

إثبات حصول الحاج على لِقاح كوفيد المطور من كوفيد 19، حسب قرار وزارة الصحة.

إثبات حصول الحاج على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية خلال الخمس سنوات السابقة حسب ما تُقرره وزارة الصحة.

إثبات الحصول على لِقاح الإنفلونزا الموسمية خلال موسم 1445 حسب ما تُقرره وزارة الصحة.

كما يمكن حجز موعد عن طريق موقع وزارة الصحة لتلقي هذا اللقاحات، والتي يمكنك من خلاله تحدد الموعد والوحدة الصحية التي تحصل من خلالها على اللِّقاح.

هل التحصين من شروط الحج؟

نعم أوضحت وزارة الصحة أن اللقاحات المذكور في الفِقْرة السابقة وهي لِقاح كوفيد المطور من كوفيد 16، ولقاح الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية النيسيرية هذا اللقاحات الثلاثة لازمة ولا تسمح للحجاج بأداء مناسك الحج بدونهم، كما أن الوزارة أكدت على توفر اللقاحات من خلال الوحدات الصحية التابعة للوزارة حسب الموقع الجغرافي لكل حاج.