هتتفرج ببلاش.. القنوات الناقلة مباراة الأهلي و مازيمبي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جميع القنوات الناقلة مباراة الأهلي ومازيمبي التي من المقرر أن تنطلق في غضون 24 ساعات فق، ويريد الكثير ضبط القنوات وتثبيتها على الجهاز للاستمتاع بأجواء المنافسة المنتظرة بين الأهلي ونظيره مازيمبي، لعب الفريقين مباراة قوية في ذهاب النصف النهائي، وفي لقاء العودة يبذل الفريقين أقصى جهد لتحقيق الفوز وعدم ضياع فرصتهم في الوصول إلى نهائي البطولة،

الأهلي ومازيمبي من الفرق التي أثبتت مكانتها في البطولة وحصلت على الفرصة الذهبية التي تمنى جميع الفرق الحصول عليها، تم تأجيل عدة مباريات لفريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز بسبب انشغاله في دوري أبطال أفريقيا ويستعد الأهلي لمواجهة القوية، تابعوا معنا السطور التالية للتعرف على القنوات الناقلة مباراة الأهلي و مازيمبي

القنوات الناقلة مباراة الأهلي و مازيمبي

يخوض الأهلي مواجهة النصف النهائي بكل قوية بعد أن حقق الفوز في المباريات السابقة وأصبح يحتل أكبر رصيد من النقاط 12 نقطة، بينما مواجهة مازيمبي الأهلي برصيد 10 نقاط، وسوف يتم نقل البث الحي المباشر للمباراة عبر القنوات التالية:

قناة أون تايم سبورت الأرضية hd تعليق أمير محروس.

وتذاع بث مباراة الأهلي ومازيمبي النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا على قناة بي ان سبورت 6 hd بصوت المعلق علي محمد علي.

موعد مباراة الأهلي و مازيمبي نصف نهائي أبطال أفريقيا

غداً الجمعة 26 أبريل 2024 لقاء يترقبه الملايين من الأشخاص من شتى الدول على أحر من الجمر فريق الأهلي ضد فريق مازيمبي، ويكون اللقاء بين الفريقين أكثر تحدي ومنافسة، وسوف تقام المباراة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، ويحرص جماهيري الفريقين على حضور هذا اللقاء لدعم فريقهم في هذه البطولة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2024، وتنطلق صافرة حكم اللقاء الساعة العاشرة مساءًَ بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت السعودية والساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.