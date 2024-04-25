“لولو تقدم أغاني تسعد طفلك” استقبل تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV لمشاهدة جميع الأغاني المخصصة للأطفال 24 ساعة

قناة وناسة من القنوات الجميلة التي تقدم للطفل الصغير عدد من الأغاني والأناشيد الممتعة والمسلية التي لها تأثير على الأطفال لأنها تعلم الأطفال وتسليمهم في أغلب الأوقات كما يمكن متابعة ومشاهدة تلك القناة الفضائية بكل سهولة من خلال تنزيل التردد المتوفر لقناة وناسة الفضائية Wanasah TV لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد وجميع التفاصيل المتاحة لتنزيل القناة بكل سهولة في الفترة الراهنة.

أضافة تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية

يمكن الوقت الحالي أضافة التردد الحالي لقناة وناسة Wanasah TV على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات من خلال اتباع بعض الخطوات لتثبت القناة الفضائية كما يلي:

قم بفتح الشاشة والريسفر في البداية.

الضغط على الريموت كنترول على كلمة القائمة.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب أضافة تردد جديد من خلال البحث اليدوي بعد الذهاب إلى قائمة الترددات.

بعد ذلك عليك تسجيل جميع البيانات اللازمة للبحث على القناة ومنها معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب ثم الضغط على زر البحث.

سوف تنزل لك قناة وناسة كيدز Wanasah ويمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الحديثة والحصرية للطفل العربي الصغير.

التردد الحالي لقناة وناسة كيدز Wanasah على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

كما القمر الصناعي: نايل سات.

كذلك معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

حدث التردد لقناة وناسة كيدز Wanasah على عرب سات