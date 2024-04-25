“لولو الشطورة رجعت من تاني يولاد”.. تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات2024.. نزلها وسلي عيالك يلا!!

يمكنك الآن تنزيل قناة وناسة على نايل سات والاستمتاع بمجموعة مميزة ومختلفة من أغانى الأطفال حيث تستطيع من خلال هذه القناة تعليم العديد من الأمور لأولادك كما أن هناك العديد من القنوات المميزة التى تقدم محتوى مختلف وافلام كرتون وتكون مناسبة حتى سن 13 عاما حيث تساعد هذه القنوات على كشف مواهب الأطفال المختلفة وتساعدهم على اكتساب العديد من المهارات الأخلاقية والقيم المختلفة لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال سلسلة مختلفة من قنوات الكرتون للاطفال .

تردد قناة وناسة للأطفال

التردد: 11470 / 11559 (v) .

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

ترددات قنوات الاطفال على نايل سات

يحتوى النايل سات المصرى على الكثير من قنوات الكرتون التي يمكنك مشاهدتها والاستمتاع بها واكتساب العديد من السلوكيات التى يحتاج إليها الطفل كما أن هناك بعض القنوات التى تساعدك اولاد على حفظ القرآن من خلال عدد من السور التي يتم تلاوتها بشكل يومى لهم فمن أهم قنوات الكرتون الموجودة

تردد قناة توم وجيري

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

تردد قناة كراميش

التردد: 11643.

جودة: HD.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة تنة ورنة

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة ميكي كيدز

تردد القناة: 11526.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

جودة القناة : HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة