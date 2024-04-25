موعد امتحانات البكالوريا 2024 الجزائر القسمين العلمي والأدبي والتطبيقي

موعد امتحانات البكالوريا 2024 الجزائر الشغل الشاغل لدى كل طالب وولي أمر خلال هذه الفترة، البكالوريا تعتبر هي اتمام شهادة الثانوية العامة وبعدها يمكن للطالب أن يختار الكليات المناسبة حسب معدل النجاح للإلتحاق بها، ولذلك تسلط وزارة التربية والتعليم الجزائرية الضوء على هذه المرحلة لأنه جيل المستقبل الذي يحقق النهوض والتطور، حيث تستخرج البكالوريا الأطباء والمعلمين والمهندسين والعلماء والإعلاميين والوزراء والمحامين، لكن لن يصل لتلك المكانة المرموقة إلا طلاب المستوى العالي الذين يبذلون أقصى جهد في المذاكرة لتحقيق أهدافهم التي قاموا بوضعها أمام أعينهم منذ الإلتحاق بالسنة الأولى من البكالوريا، تابعوا السطور التالي وننشر لكم موعد امتحانات البكالوريا 2024 الجزائر.

موعد امتحانات البكالوريا 2024 الجزائر

هناك اختبارات استدراكية يؤديها الطلاب قبل موعد الامتحانات الأساسية كنوع من التأهيل والاستعداد، كما أن هذه الاختبارات تساهم في تعزيز قدرات الطالب وتحسين المستوى التعليمية لديهم لأنها مرحلة هامة للغاية، حيث حددت وزارة التربية والتعليم الجزائرية موعدها الرسمي منذ عدة أيام، وسوف تعقد بدايةً من 20 مايو المقبل وحتى الرابع والعشرون من مايو 2024، وتدعم الوزارة الطلاب بشتى الطرق لتهيئة أجواء اللجان المدرسية التي تعقد بها الامتحانات لحل الأسئلة بشكل أفضل وتحقيق المعادلة الصعبة بالتفوق والنجاح.

جدول امتحانات البكالوريا الجزائر 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم الجزائر عن موعد إجراء امتحانات الشهادة البكالوريا الجزائر 2023-2024