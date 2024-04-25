“الشعب بيفرح” اسعار السلع التموينية شهر مايو 2024 وحقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

مع اقتراب شهر ابريل بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن اسعار السلع التموينية شهر مايو 2024، خاصة بعد نزول اسعار عدد كبير من المواد والسلع الغذائية ، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن أسعار السلع والمواد الغذائية التي من المقرر صرفها بداية من شهر مايو 2024، وعلى مدار الشهر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم التفاصيل …..

اسعار السلع التموينية شهر مايو 2024

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن اسعار السلع التموينية شهر مايو 2024، والتي سوف تكون كالتالي:

كيلو سكر وزن كيلو سكر بسعر 12.60 جنيه.

سعر زجاجة زيت 880 مللي 30 جنيه.

وزن 800 جرام مكرونة حوالي 14 جنيه.

مكرونة وزن 400 جرام بـ 7 جنيه.

عدس مجروش وزن 500 جرام بـ 21 جنيه.

فول معبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

كيلو دقيق بـ 11 جنيه.

سمن صناعي وزن 800 جرام بـ 36 جنيه.

شاي ناعم وزن 40 جرام 5 جنيه.

زجاجة خل 5% بسع 6 جنيهات.

كيس ملح 300 جرام 5 جنيه.

كيس صابون سائل 80 جرام بسعر 3 جنيه.

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

وعن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين صرح مصدر مسؤول أن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة على البطاقة التموينية، خلال الفترة المقبلة وأن الحكومة لا تصرح عن أي قرارات بشأن هذا الأمر خلال الآونة الأخيرة، وأكدت الوزارة أنه في حال الإعلان عن مثل هذه القرارات سوف يتم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية للوزارة أو على القنوات الفضائية وتسعى الحكومة خلال الفترة الأخيرة على ضبط الأسعار في عدد كبير من المحافظات وهذا ضمن خطة الدولة في مساعدة المواطن المصري والتغلب على جشع التجار خاصة بعد القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة.