رابط الاستعلام عن اسماء الفائزين بالتعيين على عقود في المثنى 2024 وخطوات التقديم

يبحث عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية عن اسماء الفائزين بالتعيين على عقود في المثنى 2024، والتي أعلنت عنها الحكومة المحلية بالعراق وأكدت الوزارة أنه تم استقبال عدد كبير من طلبات التوظبف للخريجين على أساس العقود لمدة 3 سنوات برواتب تصل إلى 300 ألف دينار ، هذا بالإضافة إلى توفير وظائف لعائلات الشهداء وأفراد القوات الأمنية والحشد الشعبي، وتم الإعلان عن حوالي ما يقرب من 32 ألف وظيفة بنظام العقود قي قطاع التربية بمحافظة الأنبار.

اسماء الفائزين بالتعيين على عقود في المثنى 2024

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يجب على المتقدم إنشاء حساب على الموقع الالكتروني.

تأكد من إدخال البيانات المطلوبة صحيحة.

راجع بياناتك جيداً قبل الضغط على أيقونة “ارسال”.

ارفع الأوراق المطلوبة بصيغة PDF.

ثم اضغط على زر إرسال أو تقديم.

يرجى الإحتفاظ بنسخة من الطلب لحين إرفاقها في ملف التقديم.

شروط التقديم في تعيين بصفة عقد في العراق

ويجب على المتقدمين بصفة عقد في العراق 2024 الإلتزام بالشروط الآتية: