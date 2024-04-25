مش هتقدر تغمض عينيك.. تردد قناة روتانا سينما الجديد على نايل وعرب سات.. ثبتها الان

يطلب عدد كبير من المشاهدين في معظم أنحاء العالم العربي الكثير من المعلومات حول تردد قناة روتانا سينما لهذا العام 2024، تعتبر هذه القناة السعودية المصدر الرئيسي لعرض الأفلام السينمائية على مدار الساعة، سواء كانت الأعمال الكلاسيكية المصرية أو الأفلام الحديثة، هذا وبدأت قناة روتانا سينما بثها للمرة الأولى في عام 2004 تحت شعار روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك، ومنذ ذلك الحين، نجحت القناة في أن تحتل مكانة كبيرة كواحدة من أهم وأشهر قنوات الأفلام لذلك، نقدم لكم اليوم تردد قناة روتانا سينما على الأقمار الصناعية لهذا العام 2024، ليستمتع الجميع بمتعة السينما في أي وقت ومن أي مكان.

تردد قناة روتانا سنيما على نايل سات

قناة روتانا سينما تقدم مجموعة كبيرة ومميزة من الأفلام بشكل يومي، فيما تتنوع بين الدراما والكوميديا والإثارة والتشويق، تمتلك القناة عدد كبير من الأفلام في الوطن العربي، وتتميز بجودة عالية الدقة والوضوح، ولا يحدث أي انقطاع أو تشويش في البث، مما يجعلها الخيار المفضل لمحبي السينما، تستطيع الاستمتاع بمشاهدة الأفلام المفضلة لديك عبر التردد التالي:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11843.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات القناة