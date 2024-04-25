نتيجة المتوسط ظهرت؟.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في محافظات العراق

تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب المقيدين بالصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، بعد أن كثرت التساؤلات حول معرفة الموعد المحدد بالإفصاح عن النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول، تم أيضا رفعها علي الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني، علما بانه من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم الخطوات اللازم عملها من اجل معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط بطريقة بسيطة في السطور الأتية.

خطوات البحث عن معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024

أولا: قم بالدخول علي موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

ثانيا: ثم انقر علي أيقونة الاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية.

ثالثا: يجب تحديد المرحلة التعليمية المراد البحث عنها.

رابعا: بعد تحديد الصف الدراسي المراد الاستعلام عنه، يتطلب منك إدخال اسم الطالب، الرقم الامتحاني.

أخيرا: انقر علي أيقونة البحث، سيتم إظهار النتيجة الخاصة بالرقم الامتحاني الذي أدخلته.

آلية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا 2024