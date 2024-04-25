موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الغير مضافة للمجموع حسب قرارات وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 حديث الساعة في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البيوت وفي الشوارع، لأن هناك الكثير من البيوت المصرية يكون لديها طالب في الثانوية العامة، ويعيشون في ضغط وتوتر بسبب الامتحانات، يزداد تشوق الطلاب لانطلاق الامتحانات لأنهم ينتظرون تلك اللحظة بفارغ من الصبر، ورغم الصعوبات التي تعرض لها الطلاب على مدار السنوات الماضية في ظل الجائحة إلا أن الطلاب صامدون ولن يفكرون في شئ سوى النجاح وبناء مستقبل جديد

ورغم أن هناك عدة مراحل وصفوف يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي الفترة الماضية إلا أن وزارة التربية والتعليم تسلط الضوء على الثانوية كونها أهم مرحلة وتحتاج الى ضوابط وترتبات خاصة، اليوم نقدم لحضراتكم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة وجدول الامتحانات في المواد الأساسية والمواد الغير أساسية الغير مضافة للمجموع ضمن الكلمات البحثية الأولى على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث انهى الطلاب من تسجيل استمارة الامتحانات الفترة الماضية وبعد أيام سوف تقوم المدارس على مستوى الجمهورية بتسليم الطلاب أرقام الجلوس من أجل تسجيل حضور الامتحانات بدون مواجهة أي صعوبات، حيث حددت وزارة التربية والتعليم موعد تأدية امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات الأساسية بنحو 10 أيام، في المواعيد التالية:.

الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل 2024 يؤدى الطلاب مادة التربية الوطنية والتربية الدينية.

وفي يوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو 2024 مادتي الإحصاء والاقتصاد.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023-2024