هنقول مبروك استعلام حالاً.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، طلبة وطالبات الثالث المتوسط يبحثون ليلاً ونهار عن النتائج لأنهم يعيشون في توتر وقلق ولن تطمئن قلوبهم لحظة واحدة إلا بعد صدور النتائج، أكثر من 10 الف طالب قاموا بتأدية اختبارات نهاية العام الدراسي الدور الأول ولم تصدر منهم أي شكوى عن وضع اللجان المدرسية، ولم ترصد وزارة التربية والتعليم أي حالات من الغش نتيجة الخطة المحكمة التي وضعتها وتركت أثر إيجابي ملحوظ،

ومن المقرر أن تطبق نفس الإجراءات على امتحانات السادس الاعدادي الذي يؤديها الطلاب شهر مايو المقبل 2024 بعد نشر الجدول الزمني للامتحانات من قبل الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، واليوم ننشر لكم موعد اعتماد نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 لعموم محافظات العراق.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم ، أن كل مادة يقوم بتأديتها الطلاب والانتهاء منها يقوم فريق الكنترول بالعمل على تصحيحها وتدقيقها بشكل جيد، وبعد انتهاء جميع الاختبارات سوف يتم رصد درجات الطلاب وإبلاغ جميع المديريات التعليمية العراقية من أجل تحديد موعد لاعتماد النتائج ثم الإعلان عنها بشكل رسمي، وخلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم الكشف عن موعد صدور النتائج لكي يحصل عليها الطلاب جميعاً، كما هناك بشرى سارة حسب التصحيحات الأولية أن نسب النجاح حتى الآن مرتفعة عن العام الدراسي الماضي.

لينك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق

تتوفر نتائج الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول العراق عموم المحافظات 2024 بشكل إلكتروني حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب واستخراجها عليكم اتباع ما يلي:.