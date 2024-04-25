استعلام كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 بالعراق

يعد موضوع نقل النفوس في العراق من اكثر المواضيع التي أشغلت مواقع التواصل الإلكترونية حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن آلية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس، أتاحت وزارة الداخلية العراقية عن وجود استعلام عن أسماء نقل النفوس عبر الصفحة الإلكترونية الخاصة بها، لتوفير الجهد والأوقات علي المواطنين، بدلا من الذهاب إلي المصالح الحكومية والعمل علي ازدحام المناطق مما قد تسبب العديد من الأزمات بالنسبة لفئة الكثيرة من المواطنين وبالأخص الكبار في السن اللذين لم يقدروا علي الوقوف والانتظار، أيضا أصحاب الأمراض، عبر هذه السطور سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع والتي تتمثل في الأتي: الأوراق اللازمة للتقديم علي نقل النفوس، طريقة الاستعلام من خلال الصفحة الإلكترونية بوزارة الداخلية العراقية انتظرنا.

المستندات اللازمة للتقديم علي نقل النفوس في العراق 2024

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن.

يرجي تقديم نسخة من لبطاقة السكنية الخاصة بالمواطن.

يجب تقديم نسخة من البطاقة التموينية.

ينبغي تقديم صورة من البطاقة الانتخابية.

الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن الذي يريد نقل النفوس

يشترط علي المواطن أن يكون عراقي الجنسية.

كم يشترط علية إرفاق كافة المستندات، تقديم جميع البيانات التي تتعلق بالمواطن بطريقة صحيحة.

ينبغي علي المواطن أن يكون مقيم بالأراضي العراقية.

آلية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس للوجبة الأخيرة 2024