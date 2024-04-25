“سلفة 25 مليون دينار عاجلة للعراقيين”.. “مصرف الرافدين” يُعلنها رسميًا لكافة المواطنين من الموظفين والمتقاعدين.. أحصل عليها دلوقتي

أطلق مصرف الرافدين، بعض السلف والتمويلات التي يبحث عنها العديد من المواطنين في كافة أنحاء دولة العراق، فضلاً عن أن السلف الإلكترونية تشمل الموظفين والمتقاعدين، إضافة إلى أنها تُساهم بشكل كبير في تقديم أفضل الخدمات للعملاء المتقدمين، وكذلك منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين، حتى أنه تمنح لكل من يمتلك بطاقة الماستر كارد وهي سلفة بدون كفيل وفقًا للضوابط المعينة.

تعليمات سلف مصرف الرافدين

حتى يسهل القيام بالحصول على سلف مصرف الرافدين في دولة العراق، لابد من اتباع التعليمات المتمثلة في الأتي:-

أن تتقدم إلى أقرب فرع من فروع المصرف في دولة العراق.

كما يمكنك قراءة التعليمات بشكل وافي عبر التطبيق الخاص بالمصرف.

المصرف توقف عن إطلاق سلفة عبر التطبيق أو الموقع الخاص به.

تتراوح سلف المصرف من 5 مليون إلى 25 مليون دينار عراقي وفقًا للراتب الشهري المتحصل عليه.

شروط الحصول على سلفة مصرف الرافدين

هناك بعض الشروط الهام لكي يتم التقديم على سلف مصرف الرافدين في العراق كما على النحو التالي:-

يجب أن لا يتجاوز عمر المتقاعد عن 73 عامًا.

أن تصل فترة عمل الموظف عام من وتقديم السلفة.

الإلتزام بسداد السلف في حد أقصى 5 أعوام وفقًا لقيمة القرض.

كما أنه يتم تقديم براءة ذمة في حالة إحالته إلى التقاعد قبل فترة السداد.

قراءة كافة الشروط والأحكام المفروضة من قبل المصرف.

سلفة مصرف الرافدين

على أن يتم استقبال كافة الطلبات المقدمة من قبل الموظفين والمتقاعدين في جميع محافظات دولة العراق، ليتم العمل على قبول ما هو متطابق مع شروط وضوابط الحصول على القرض، إضافة إلى أن المصرف يُسهل كافة الإمكانيات التي يحتاج إليها المواطنين في سبيل الحصول على مثل هذه السلف بكل سهولة.