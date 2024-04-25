البلطى وصل كام.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الخميس 25 أبريل 2024 يبحث عنها الكثير من الأشخاص وهل هناك تراجع جديدة، لقد ارتفعت أسعار الأسماك في الأسواق الفترة الماضية بشكل ملحوظ ووصل سعر كيلو السمك البلطي الحجم الوسط 80 جنيه والسمك البلطي الجامبو تجاوز 120 جنيه، ونتيجة هذا الارتفاع يستمر المواطنين في مقاطعة الأسماك والعديد من السلع لحين إعادة ضبط حركة الأسواق والعمل سريعاً على خفض الأسعار،

ونظراً لتلك المقاطعة التي استمرت لفترة طويلة بدأت الأسعار تتراجع بشكل واضح وتستمر الأسعار في التراجع الفترة القادمة وأكدت هيئة شعبة الثروة السمكية أن زيادة أسعار الأسماك لفترة وقتية وليس لفترة دائمة ويجد المواطن الأسماك بالسعر المناسب، نتعرف الآن عبر الفقرات التالية على أسعار الأسماك اليوم الخميس 25 أبريل 2024.

أسعار الأسماك اليوم الخميس 25 أبريل 2024

كيلو السمك البلطي يتراوح بين 60 وحتى 65 جنيه جنيه.

كما سجل سعر الجمبري الحجم المتوسط نحو 400 جنيه.

سعر كيلو السمك البلطي الأسواني يتراوح ما بين 30 و70 جنيه.

سعر السمك الفيليه البلطي بين 75 و 250 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الجامبو 750 جنيه.

سعر كيلو السمك المكرونة المجمدة بين 30 و50 جنيه.

السمك قشر بياض يبدأ من 120 وحتى 160 جنيه.

وسجل سعر الكيلو بياض البلدي بين 90 و130 جنيه.

سعر السمك الماكريل الوسط 75 جنيه.

سعر الماكريل الكبير 100 جنيه.

وسجل سعر الجمبري الصغير 250 جنيه

سعر كيلو السمك المكرونة المجمدة بين 30 و50 جنيه.

سعر كيلو السبيط يتراوح ما بين 180 و400 جنيه.

أسباب مقاطعة الأسماك

هناك بعض الشخصيات المؤثرة في بورسعيد قام بتفعيل هاشتاج مقاطعة الأسماك بعد أن وصلت الأسماك إلى 300 جنيه، حيث بدأ المقاطعة في شهر رمضان بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء، وكشف منسق المقاطعة وسام الصفتي أن نتائج المقاطعة ظهرت بشكل سريع جداً وتراجعت أسعار الأسماك في الأسواق بقيمة 100 جنيه، مما توفر كميات كبيرة من أنواع السمك المختلفة ووصل سعر الشيار الأخر 75 جنيه بعد أن سجل قبل المقاطعة 200 جنيه ومازالت حملات المقاطعة على السلع المختلفة مستمرة لحين الوصول للأسعار المناسبة دون تلاعب أو غش من التجار.