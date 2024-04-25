قدم ساعتك وغير معاد نومك.. متى يبدأ التوقيت الصيفي 2024… اعرف مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة

متى يبدأ التوقيت الصيفي 2024 واحدة من الأسئلة الشائعة والمتكررة بين المواطنين وفي الشوارع منذ مطلع الساعات الأولى من صباح اليوم، وهذا لأن مجلس الوزراء كشف عن الموعد الرسمي لتغيير التوقيت، حيث يختلف التوقيت الشتوى عن التوقيت الصيفي حيث تكون ساعات الليل في الشتاء أقصر من ساعات الليل في فصل الصيف، وساعات النهار في التوقيت الشتوي تكون أقصر من ساعات النهار في فصل الشتاء، وهذا يساهم في تعزيز الخطة التي تطبقها الحكومة لتوفير الطاقة الكهربائي،

حيث أن مواعيد عمل المحل التجارية والكافيهات تغلق في فصل الشتاء مبكراً ولكن في فصل الصيف تغلق متأخراً حسب القرارات التي صرحت بها الحكومة وهذا كون من السياحة لأن في فصل الصيف يأتني الكثير من الزوار إلى مصر يستمتعون بالأجواء، خلال التقرير التالي نجيب على سؤال متى يبدأ التوقيت الصيفي 2024 .

متى يبدأ التوقيت الصيفي 2024

ارتفعت عمليات البحث بشكل ملحوظ جداً عن موعد بداية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2024، مهلة تغيير التوقيت تكون 6 أشهر للتوقيت الصيفي و6 أشهر للتوقيت الشتوي، وبعد ساعات قليلة ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة الموافق 26 من أبريل الجاري 2024 وحتى شهر أكتوبر المقبل 2024، دائماً يتم تغيير الساعة في يوم عطلة العاملين في الدولة لحين الاستعداد للساعة الجديدة، في التوقيت الصيفي تتقدم الساعة بمقدار 60 دقيقة لتصبح الساعة 11 بدلاً من الساعة 10، وحسب تصريحات الحكومة أن هذا النظام يوفر على الدولة كمية كبيرة من الطاقة تصل نحو 1% فيما يعادل 15 مليون دولار.

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