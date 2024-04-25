حقيقة تبكير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78 شهر مايو + وهل سيصرف راتب إضافي

تبكير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78 شهر مايو والتي يبحث عنها الكثيرين من المستفيدين من الدعم، حيث يعد حساب المواطن مصدر دخل أساسي في حياة المستفيدين من الدعم، لذلك تحرص الحكومة السُّعُودية ووزارة الموارد البشرية على صدور الدفعة في موعدها المحدد، ولكن قد يطرأ أمر يتم بسببه تغير موعد الصرف، هذا ما سنبين تفاصيله في الأسطر التالية مع بيان حقيقة صرف دعم إضافي مع الدفعة 78 وطريقة الاستعلام.

تبكير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78

من المقرر أن يصرف دعم حساب المواطن يوم العاشر من الشهر الميلادي، هذا الموعد تغير كليا الشهر الحالي أبريل بسبب موافقة إجازة عيد الفطر ليوم الصرف مما ترتب عليه تقديم الدفعة إلى اليوم الثالث من الشهر الميلادي، هذا الأمر الذي يختلف في هذا الشهر حيث سيوافق اليوم العاشر من شهر مايو يوم عطلة رسمية، لذلك سيتم تبكير موعد صرف دعم حساب المواطن إلى اليوم 9 من شهر أبريل الموافق يوم الخميس.

حقيقة صرف دعم إضافي شهر مايو

في حالة صرف دعم إضافي يكون بناء على قرار ملكي يصدر عن الجهات الرسمية ويتم نشره على المواقع الرسمية التابعة لبرنامج حساب المواطن، حيث أشيع في الفترة الأخيرة خبر صرف دعم إضافي مع دفعة شهر مايو 78، وهذه الإشاعة عارية تمامًا عن الصحة حيث كشفت وزارة الموارد البشرية بعد وجود أي دعم إضافي لهذا الشهر.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

بخطوات بسيطة استعلم عن برنامَج حساب المواطن عبر منصة البرنامَج، وذلك باتباع التالي:

الدخول على حساب المواطن. سجل الدخول اضغط على أيقونة القوائم يسار أعلى الصفحة الرئيسة. اختر دراسة الأهلية.

يعرض أمامك تفاصيل أهلية حساب المواطن الخاصة بك.