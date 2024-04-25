أخيراً… موعد صرف معاشات مايو 2024.. رابط الاستعلام وأماكن الصرف.. أخبار سارة للموظفين كان الكل مستنيها

ينتظر ملايين المواطنين موعد صرف معاشات مايو 2024 بزيادتها الجديدة، خاصة المحدودي الدخل، حيثُ من المقرر أن يتم صرف المعاشات في الأيام القادمة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وسيتم صرف المعاشات بزيادة 15% عن قيمتها السابقة، يمكنك التحقق من قيمة المعاشات عبر زيارة موقع التأمينات الاجتماعية المتاح على الإنترنت من خلال موقع البديل.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

من المتوقع صرف معاشات شهر مايو 2024 في الأول من الشهر المقبل كالمعتاد لجميع المستحقين، بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأشهر الماضية، ومن المقرر أن يستمر الصرف لمدة 6 أيام متواصلة حتى 6 مايو 2024، حيث تم الإعلان رسميًا من قبل وزارة المالية خلال الساعات الأخيرة، عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، حيث سيتزامن الصرف مع يوم عيد العمال، من المتوقع أن يتم تبكير الصرف، وسيتم صرف المعاشات بعد زيادتها 15% وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024

يمكنك الاطلاع على معاشات شهر مايو 2024 عبر زيارة الرابط المخصص للاستعلام عن المعاشات على موقع التأمينات الاجتماعية، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي .

. اختر خيار الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024.

اختر صاحب المعاش ثم اضغط على خدمات التأمينية.

أدخل الرقم القومي للمستحق في الحقل المخصص له واضغط على زر الاستعلام.

سيتم عرض البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم بعد ذلك.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مايو 2024، من خلال زيارة عدة أماكن أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل هذه الأماكن:

ماكينات الصرف الآلي في البنوك والبريد. منافذ شركة فوري وكارت ميزة. التطبيقات الإلكترونية المخصصة.

شروط استحقاق دعم المعاشات