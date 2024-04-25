الراعي الرسمي للضحكه العراقية.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، الرعاية الاجتماعية تُعتبر واحدة من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنون في العراق، فبرنامج الرعاية الاجتماعية يُعتبر من أبرز البرامج الداعمة التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص، يهدف هذا البرنامج إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود والأكثر احتياجًا، مما يُساهم في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي لائق لجميع المستفيدين، بعد ظهور الكشوفات، يُمكن الاطلاع عليها مباشرة، وفي السطور التالية سنشرح لكم كيفية الوصول إليها.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب أولا الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية”.

الإلكترونية”. ثم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في خانة تسجيل الدخول.

ثم اختيار الوجبة والدفعة المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد المحافظة التي يقيم فيها المستفيد.

بعد ذلك، ستظهر جميع الكشوفات المتعلقة بالمستفيدين من الوجبة المحددة.

ما هي شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق

للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب توفر الشروط التالية: