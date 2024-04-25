انخفاض أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في الأسواق وفق آخر تحديثات البورصة”الحديد والطوب والأسمنت”

يبحث الكثير من المواطنين كل يوم لحظه بلحظه عن اسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 2025 أبريل 2024، وفقا لاخر تحديثات بورصة مواد البناء تشهد اليوم انخفاضا جديدا في المصانع التي تضخ مواد بنائها وفي كافة الأسواق التجارية، وقبل بداية التعاملات اليومية في بورصة مواد البناء، نرصد خلال مقالنا الاخباري التقرير المفصل عن الأسعار خلال السطور التالية.

اسعار مواد البناء اليوم الخميس 2024-4-25

في مصر شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25 أبريل 2024، حيث تختلف أسعار مواد البناء المتنوعه من الحديد، والاسمنت، والطوب، والرمل وغيرها من المواد، ولكن في السطور التالية نرصد أسعار الحديد والاسمنت والطوب وفقا لاخر تحديثات البورصه اليوم الخميس الموافق 25/5/2024.

سعر الحديد اليوم في مصر 25/5/2024

تسجل أسعار طن الحديد متنوعة اليوم الخميس في مصر 25 أبريل 2024 طبقا لبورصه مواد البناء بقيمة منخفضة، والتي تم رصدها على النحو التالي:

انخفض اليوم الخميس 25 أبريل 2024 سعر طن حديد عز إلى 42 ألف جنيه بعد أن وصل خلال الفترة الماضية بقيمة 46 ألف جنيه.

انخفض اليوم سعر حديد بشاي، وحديد المراكبي،وحديد المصريين إلى 41 ألف جنيه.

انخفض سعر حديد العتال، حديد الجيوشي الى 39 الف جنيه.

انخفض سعر حديد عطية إلى 38500 جنيه.

انخفض سعر حديد المعادي، وحديد الكومي، وحديد بيناكو، وحديد مصر ستيل، وحديد سرحان الى 38 ألف جنيه.

انخفاض سعر حديد العشري إلى 37500 جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم 25/4/2024

استقرت أسعار الأسمنت المختلفة اليوم الخميس 25/4/2024، بالرغم من انخفاض أسعار الحديد، على أن سجلت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي:

قيمة اسمنت قنا، و اسمنت النهضة 2270 جنيه.

قيمة اسمنت الماكس 2260 جنيه.

قيمة اسمنت اسوان 2180 جنيه.

قيمة اسمنت السهم، واسمنت العسكري بني سويف 1970 جنيه.

قيمة اسمنت المعلم 1990 جنيه.

قيمة اسمنت الفهد، وأسمنت وادي النيل، وأسمنت العسكري 1950 جنيه.

قيمة أسمنت تيتان، وأسمنت المصري 2060 جنيه.

اسعار الطوب اليوم 25/4/2024

في مصر اليوم الخميس الموافق 25/4/2024 شهدت أسعار الطوب استقرارًا وفقا بورصة أسعار مواد البناء، على أن سجلت على النحو التالي: