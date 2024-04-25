الآن جميع مواعيد الاختبارات النهائية 2024 في العراق

تعتبر الاختبارات النهائية أحد أهم الاختبارات لدى جميع الطلاب خلال مراحلهم الدراسية، حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن تحديد مواعيد الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية، ووفقًا للإعلان الوزاري بشأن تلك المواعيد ستبدأ امتحانات الصفوف الابتدائية في 12 مايو القادم 2024، في حين ستبدأ امتحانات الصفوف الإعدادية في 19 من ذات الشهر مايو 2024، وستنطلق امتحانات الصفوف الثانوية في 26 مايو 2024.

مواعيد الاختبارات النهائية الشفوية والنظرية

أما بالنسبة للامتحانات الكتابية في العراق وفقا لما تم الإعلان عنه، ستبدأ يوم الخميس 2 مايو 2024 وتستمر حتى الأربعاء 8 مايو 2024 للصف السادس الابتدائي، وتم تأكيد أن الاختبارات الشفوية ستسبق الاختبارات الكتابية بحد أقصى أسبوع واحد للصف والمرحلة الابتدائية، أما امتحانات الصف الإعدادي، فستبدأ يوم الأحد 12 مايو وتنتهي يوم السبت 18 مايو 2024، كما وسيتم إجراء الاختبارات الشفوية خلال أيام الدراسة قبل الاختبارات الكتابية بحد أقصى أسبوع واحد.

بالنسبة للمرحلة الابتدائية (الصفوف من 1 إلى 6) فمن المقرر أن تبدأ الاختبارات الكتابية يوم الخميس 2 مايو 2024، وآخر يوم للاختبارات الكتابية للصف السادس هو الأربعاء 8 مايو 2024، ومن المهم الإشارة إلى أن الاختبارات الشفهية للصف السادس لطلاب المرحلة الابتدائية ستبدأ الامتحانات التحريرية بأسبوع واحد كحد أقصى.

مواعيد الاختبارات النهائية للمرحلة الإعدادية

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فستبدأ الاختبارات الكتابية يوم الأحد 12 مايو 2024، وتنتهي يوم السبت 18 مايو 2024. كما ستجرى الاختبارات الشفهية خلال الأيام الدراسية، بحيث تسبق الاختبارات التحريرية بأسبوع واحد كحد أقصى.

مواعيد الاختبارات النهائية للمرحلة الثانوية

ستبدأ الاختبارات النهائية للمرحلة الثانوية يوم الأحد 26 مايو 2024، جارى الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالاختبارات الكتابية والشفوية للمرحلة الثانوية.

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