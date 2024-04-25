فقــط لهؤلاء التسجيل في منحة 300 دينار تونس .. وزارة الشؤون الاجتماعية social.gov.tn

ازداد البحث خلال هذه الفترة عن منحة 300 دينار تونس وعن طريقة التسجيل فيها، حيث قامت الحكومة التونسية بالإعلان عن تلك المنحة من أجل مساعدة مواطنيها على تخطي الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، وقد قيدت الحكومة هذه المنحة بعدة شروط وأحكام يجب أن تتوافر في المتقدمين لها، حتى يتم إعطاؤها للمستحقين فقط، ولمعرفة الشروط وطريقة التسجيل في هذه المنحة تابعوا معنا هذا المقال.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

من خلال المبادرات التي تقوم بها الحكومة التونسية من أجل مساعدة مواطنيها أصحاب الدخل المحدود، قامت الحكومة بالإعلان عن منحة 300 دينار تونس، ولكن قيدت هذه المنحة بعدة شروط يجب أن تتوافر حتى تتمكن من الحصول على هذه المنحة، هذه الشروط هي:

على المتقدم للمنحة ألا يكون سنه أقل من 18 سنة.

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في المنحة حاصلا على الجنسية التونسية.

أيضا يجب أن يكون مقيم على أراضيها.

كما يجب ألا يشغل المتقدم وظيفة حكومية.

لا يجوز للمتقدم أن يكون لديه ممتلكات عقارية باهظة الثمن.

يجب ألا يزيد الدخل عن 180 دينار حتى يتم قبول الطلب.

طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس بالإعلان عن منحة 300 دينار تونس، وأكدت على وجوب توافر الشروط التي قمنا بعرضها والتي حددتها الحكومة من أجل التسجيل في هذه المنحة، كما أعلنت الوزارة أيضا عن الرابط الذي يمكن التسجيل في المنحة من خلاله تسهيلا على المواطنين التونسيين، على أن تكون طريقة التسجيل بالشكل التالي: