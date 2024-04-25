الفرخة بكام.. مفاجئة غير متوقعة في اسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 وفق أخر تحديث للبورصة والأسواق

وفق بورصة الدواجن، شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، ارتفاعا جديدا قبل استهلال التعاملات اليومية بالأسواق المصرية، خاصة بعد الانخفاض الذي شهدته الدواجن خلال الخمسة أيام الماضية، ويعتبر هذا الارتفاع نتيجة الانخفاض من معروض الفراخ البيضاء، وتزامنا مع قبض المعاشات ومرتبات العاملين، لذلك ترتفع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في مصر

اليوم شهدت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعا، وذلك بناء على طلب المربيين بالمزيد من ارتفاع السعر، حيث إن الفراخ البيضاء هي رمانة الميزان فكلما ارتفعت اسعار الفراخ البيضاء ارتفعت أسعار الفراخ المختلفة على النحو التالي:

الفراخ البيضاء تسجل بسعر الكيلو 80 جنيها بورصة “من قلب المزرعة”، وتسجل سعرها للمستهلك في المحال بقيمة تتراوح بين 90:87 جنية كحد أقصى.

تسجل أسعار الفراخ الساسو من قلب المزرعه بسعر 90 جنيه،وفى المحلات بقيمة 100 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ البلدي الحر بقيمة 100 جنيه بورصه، وفي المحلات بقيمة 110 جنيه.

سعر الفراخ الرازي بقيمة 105 بورصه، في المحلات بقيمة 115 جنيه.

سعر الفراخ الامهات بقيمة 75 جنيه بورصه، في المحلات بقيمة 85 جنيه.

أسعار أجزاء الفراخ البيضاء 25 أبريل 2024

تسجل سعر كيلو أوراك الفراخ البيضاء في المحال بقيمة 97 جنية.

تسجل سعر كيلو صدور البانية في المحال بقيمة 197 جنيها.

سجل سعر كيلو صدور البانية بالعظم في المحال بقيمة 117 جنيها.

كيلو دبابيس الفراخ البيضاء في المحال بقيمة 117 جنيها.

تسجيل كيلو الكبد والقوانص في المحال بقيمة 97 جنيها.

تسجل سعر كيلو كبده الصافي في المحال بقيمة 107 جنيهات.

تسجل سعر كيلو اجنحة الفراخ البيضاء في المحال بقيمة 57 جنيها.

تسجل سعر كيلو هياكل الفراخ البيضاء في المحال بقيمة 45 جنيها.

تسجل سعر كيلو وجول الفراخ البيضاء في المحال مقيمة تتراوح بين 20:15 جنية.

أسعار البيض اليوم 25/4/2024

تشهد أسعار البيض اليوم الخميس الموافق 25/4/2024 ارتفاعا كبيرا، وذلك وفقا لقرار آخر تحديثات بورصة البيض، والتي من المقرر أن تعرض اليوم على النحو التالي: