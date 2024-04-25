السعر الإقتصادي والتصميم الفريد والأداء المتميز.. هاتف Samsung Galaxy A35 مع ذكر عيوبه وسعره

في بداية العام الحالي، أطلقت شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy A35، الذي يتسم بشاشة كبيرة، كاميرا عالية الدقة، ومعالج ثماني النواة قوي، وتصميمه المميز، وتقديمه لأداء متميز ليطبق نظرية القيمة مقابل السعر، وبهذا يكون الجهاز مناسب لكثير من المستخدمين وسنعرض في مقالنا تفاصيل مميزات وعيوب هذا الهاتف، بالإضافة إلى سعره في بعض الدول.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35

يعد هاتف سامسونج Samsung Galaxy A35 من الهواتف المميزة، حيث يتضمن العديد من الخصائص الرائعة:

الهاتف مزود بشريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس.

نظام التشغيل المستخدم هو أندرويد 14 بواجهة سامسونج One UI 6.1.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

متوفر بإصدارات مختلفة من الذاكرة الصلبة (128 أو 256 جيجا بايت) والذاكرة العشوائية (6 أو 8 جيجا بايت).

معالج Exynos 1380 من سامسونج بتقنية 5 نانو ومعالج رسومي Mali-G68 MP5.

مستشعر بصمة مدمج بالشاشة وخاصية Face Unlock لفتح الهاتف بالوجه.

شاشة Super AMOLED بقياس 6.6 إنش، معدل تحديث 120Hz وحماية Corning Gorilla Glass Victus Plus.

خيار لزيادة المساحة التخزينية باستخدام كارت ميموري.

كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية 50 ميجا بكسل مع OIS، التصوير الواسع بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل.

يدعم تحديد الموقع الجغرافي GPS وأنظمة الملاحة الأخرى.

متوفر بألوان مختلفة مثل كحلي، أزرق ثلجي، بنفسجي، وليموني.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي A35

رغم ما يتمتع به هاتف Samsung Galaxy A35 من مميزات جذابة، فإن المستخدمين لاحظوا بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربتهم، وهي كالتالي:

الشاشة تحتوي على حواف كبيرة نسبيا مقارنة بالنماذج الأخرى.

عدم دعم منفذ سماعات الأذن القياسي 3.5 ملم.

الشاحن المدعوم يأتي بقدرة 25 واط فقط، وهو ما قد يعتبر بطيئا لبعض المستخدمين.

الشاحن لا يأتي مرفقا مع الهاتف.

المعالج المستخدم ليس بالقوة المقارنة بالمعالجات في أجهزة سامسونج الأخرى.

سعر هاتف Samsung Galaxy A35

يبدو أن هاتف Samsung Galaxy A35 متوفر بعدة إصدارات وأسعار مختلفة وهذا يعطي المستهلكين خيارات متنوعة حسب احتياجاتهم وتأتي الاسعار كالاتي:

في السعودية:

النسخة التي تأتي بذاكرة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام متوفرة بسعر حوالي 1150 ريال سعودي.

النسخة بذاكرة 128 جيجا بايت ولكن بـ8 جيجا رام تكلف 1250 ريال سعودي.

النسخة الأعلى بذاكرة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام متوفرة بسعر 1350 ريال سعودي.

في الإمارات: