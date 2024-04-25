“الفار الشقي والقط المنحوس” مقالب مضحكة لما تنزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تمتاز قناة توم وجيري بتقديم مجموعة واسعة من حلقات وأفلام الكارتون الأشهر توم وجيري المحبوب، بالإضافة إلى عروض وأفلام كرتونية أخرى تستهدف الأطفال، كما تعتبر القناة واحدة من أشهر قنوات الأطفال وتوفر محتواها بجودة عالية في الصوت والصورة لتوفير تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال، وللاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري، يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك والتأكد من استقبال الأقمار الصناعية المناسبة مثل نايل سات أو عرب سات، بعد ضبط التردد وتثبيت القناة، يمكن للأطفال مشاهدة حلقات المسلسل والأفلام الكرتونية المفضلة لديهم بجودة عالية.

تردد قناة توم وجيري

للمشاهدة المجانية لقناة “توم وجيري”، يمكنك ضبط تردد قناة توم وجيري على جهازك الشخصي، والآن إليك التردد الحالي لقناة توم وجيري في عام 2024:

– القمر الصناعي نايل سات.

– تردد القناة: 12149.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 5/6.

– جودة القناة: SD.

قناة توم وجيري على عرب سات:

– القمر الصناعي: عرب سات.

– تردد القناة: 11315.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– جودة القناة: SD.

حيث يمكنك استقبال القناة عبر رسيفر يدعم هذه الأقمار الصناعية، واستمتاع بمشاهدة جميع حلقات وأفلام الكرتون المفضلة لطفلك عبر شاشة قناة توم وجيري.

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