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“الفخامة والتصميم العصري” مواصفات سيارة كيا EV9 2024 الكهربائية الجديدة
سيارة كيا EV9 2024 هي سيارة كهربائية جديدة من كيا تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بتصميم جريء، ومظهر رياضي عصري، بالإضافة إلي ذلك تأتي السيارة بأربع فئات مختلفة، وتتراوح أسعار سيارة كيا EV9 2024 من 54,900 دولار إلى 73,900 دولار، حيث توفر السيارة أداء قوي، وتقنيات متقدمة، وراحة فاخرة، ولذلك تعتبر السيارة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية من كيا، وتهدف إلى تحقيق رؤية الشركة للابتكار والاستدامة، وفي هذا المقال سوف نتحدث بالتفصيل عن اسعار سيارة كيا EV9 2024.
مواصفات كيا EV9 2024
كيا EV9 2024 هي سيارة كهربائية تأتي بأربع فئات متنوعة، وكل فئة لديها مواصفاتها الخاصة، التي تتميز بها، ولمعرفة كافة المواصفات، عليك الاطلاع على النقاط التالية:
- تحتوي فئة الأولى Light Long Range على ستة مقاعد، وفتحة سقف، وعجلة قيادة مدفأة.
- أيضًا مُزودة بطارية تسمح لها بالسير لمسافة 483 كيلومتر بشحنة واحدة، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/س.، وتستغرق 8.9 ثانية للتسارع من 0 إلى 100 كم/س.
- الفئة الثانية Wind e-AWD تحتوي على سبعة مقاعد، ومصابيح LED، وعجلات 19 بوصة، وسقف بانورامي.
- شاشتها الرقمية ونظام المعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة.
- تتمتع بتشطيبات SynTex الصديقة للبيئة، ونقاط شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وميزات أمان متعددة مثل التحكم الذكي في السرعة، ونظام تجنب الاصطدام، ومساعد المسار.
- وتحتوي على محركين كهربائيين، ونظام دفع رباعي يولد 379 حصان.
- أيضًا تسارعها من 0 إلى 100 كم/س في 5.7 ثانية.
- الفئة الثالثة Land e-AWD تحتوي على مظهر خارجي وداخلي راقي.
- مقودها تلسكوبي، ومرآتها الخلفية رقمية، ونظام صوتها من ميريديان بـ 14 مكبر صوت.
- الفئة الرابعة GT-Line e-AWD تحتوي على تفاصيل فريدة، وتطعيمات معدنية، و عجلات 21 بوصة ثنائية اللون.
- مقاعدها من جلد الغزلان، وتحمل شعار GT-Line.
- تحتوي على بروجكتر عرض أمامي.
- ومحركها الأقوى في المجموعة ينتج 699 نيوتن-متر.
- ومداها الأقصر بين الفئات، وهو 391 كيلومتر.