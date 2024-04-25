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سيارة قوية بأقوي أداء.. مواصفات تويوتا انوفا 2024
تواصل تويوتا، الشركة الرائدة في مجال السيارات، إطلاق أحدث طرازاتها من السيارات الفان المتعددة الاستخدامات، ومن بينها سيارة تويوتا إنوفا 2024، والتي تتمتع بمواصفات عالية وتصميم أنيق وعصري، وتتحمل السيارة المسافات البعيدة، والمهام اليومية بكفاءة ودون مشاكل، ولذلك يسعى الكثيرون لمعرفة سعر ومواصفات تويوتا انوفا 2024، وسنقدم لكم في هذا المقال ما تريدون معرفته عن أسعار ومواصفات تويوتا انوفا 2024.
مواصفات تويوتا انوفا 2024
تويوتا انوفا 2024 سيارة عائلية متعددة الاستخدامات تجمع بين الأناقة والراحة والقوة، كما أنها تأتي بمواصفات عالية ومثالية، وذلك لمن يرغب في تجربة مريحة، عليه الاطلاع على مواصفات تويوتا انوفا 2024، وهي كالتلي:
- السيارة من نوع ميني فان بدفع أمامي وشنطة خلفية.
- متاحة بفئتين، وهما انوفا GL الأساسية، وانوفا VIP7 الفاخرة، وكل فئة لها مميزاتها الخاصة.
- تأتي بخيارين من المحركات في فئة VIP7، وهما محرك عادي مع محرك هايبرد.
- أما فئة GL فتأتي بمحرك عادي فقط.
- محرك السيارة الهايبرد يتكون من 4 سلندرات بسعة 2 لتر، ويحتوي على خزان وقود بسعة 52 لتر.
- تستخدم ناقل حركة CVT الذي يوفر انتقال سلس بين السرعات ويساعد على تقليل استهلاك الوقود.
- أبعاد السيارة في فئة GL هي الطول 4760 مم، والعرض 1845 مم، والارتفاع 1785 مم.
- أبعاد السيارة في فئة VIP7 هي الطول 4760 مم، والعرض 1850 مم، والارتفاع 1795 مم.
- مزودة بـ 4 حساسات في الأمام و 4 حساسات في الخلف، بالإضافة إلى كاميرا خلفية للركن.
- تحتوي على 6 وسائد هوائية للأمان، 2 في الأمام و 4 في الجوانب.
- تملك مثبت سرعة، فرامل إلكترونية بخاصية الوقوف المؤقت.
- تتسع لـ 8 ركاب.
- تستخدم جنوط ألمنيوم بحجم 16 أو 17 بوصة، حسب الفئة.
- تمتاز بإضاءة LED محيطية داخلية، وأبواب مغطاة بالجلد، ومقاعد مصنوعة من القماش الفاخر، ويمكن التحكم فيها يدويا.
- تحتوي على منافذ USB، وشاشة ترفيهية بحجم 8 بوصة تدعم آبل كار بلاي، وشاشة معلومات بحجم 4.2 بوصة.
- توفر 3 أوضاع للقيادة، وهما وضع الباور، والايكو، والوضع العادي، ووضع EV لتشغيل السيارة بالكهرباء فقط.
- تسمح بالدخول الذكي عن طريق لمس القبضة، وتغلق المرايا كهربائيا.
- متوفرة بألوان مختلفة من الخارج، مثل: الأسود المايكا، والبني الغامق، والأبيض اللؤلؤي، والرمادي المعدني، والبرونزي المعدني، والفضي المعدني، والمعدني الغامق.