جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الثاني في القاهرة والدقهلية والقليوبية

يعتبر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 من أهم الأشياء التي يبحث العديد من الطلاب بجميع المحافظات، وهذا عقب إعلان مديرية التربية والتعليم عن الجدول الرسمي لأداء الإمتحانات، وذلك لكي يكونوا الطلاب على أكمل استعداد لها، وللحصول على الموعد تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

نوافيكم اليوم جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 للصف الدراسي الثاني، وذلك لكي يكونوا جميع الطلبة والطالبات على دراية بموعد كل مادة دراسية، وبالنسبه لجدول محافظة القلوبية جاءت كالآتي:

يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الإسلامية.

يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية.

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 مادة الجبر والهندسة.

يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 مادة الدراسات الإجتماعية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات محافظة القاهرة

بالنسبه لجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني جاء كالآتي:

مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 ميلادياً.

مادة الدراسات الإجتماعية يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 ميلادياً.

مادة اللغة الأجنبية وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 ميلادياً.

مادة العلوم يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024 ميلادياً.

مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 ميلادياً.

مادة الهندسة يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 ميلادياً.

جدول امتحانات الصف الثالث محافظة الدقهلية