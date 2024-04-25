لو عاوزة تليفون سريع وجبار وبأربع كاميرات يبقى Huawei P50 Pro هو الحل بمعالج قوي جدا وتصميم شيك

قامت شركة Huawei بإصدار هاتفها الجديد والمميز Huawei p50 pro وهو يعتبر واحداً من أبرز الهواتف الذكية في السوق العالمي حيث يتميز بتقنيات متقدمة وأداء ممتاز ويتميز بتصميم أنيق وشاشة عالية الجودة وإضافة إلى أربع كاميرات خلفية متطورة توفر صوراً واضحة وجودة تصوير ممتازة كما تشمل مجموعة هواتف Huawei ميزات متنوعة مثل الشحن السريع والمقاومة للماء مما يجعلها خياراً ممتازاً للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يجمع بين الأناقة والأداء العالي في نفس الوقت وسنعرض لحضراتكم في هذا المقال كل ما يخص هاتف Huawei p50 pro.

مواصفات هاتف Huawei P50 Pro

المعالج ثماني النواة Snapdragon 888 تكنولوجيا 5 نانو التخزين / الرام: 128/256/512 جيجا مع 8/12 جيجا رام الشاشة: 6.6 بوصة بدقة 1228×2700 بها ثقب صغير الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 البطارية: 4360 مللي أمبير. شبكات الاتصال: يتوفر به شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G . نظام التشغيل: HarmonyOS 2.0 الكاميرا الخلفية: أربع كاميرات مختلفة حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8 مع دعم OIS للثبات البصري بينما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة F/3.5 وتدعم OIS للزوم حتى 3.5X وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2 لتصوير اللقطات الواسعة أما الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 40 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.6 لتصوير المونو مع فلاش LED مزدوج. الوان الهاتف: يوجد الهاتف لونان هما اللون الاسود واللون الذهبي . مواصفات اخرى: يتوفر الهاتف بأبعاد 158.8×72.8×8.5 ملم مع وزن 195 جرام

مميزات هاتف Huawei P50 Pro

الهاتف يتميز بأداء قوي للمعالج وتصميم فاخر مع حماية ضد الماء.

والكاميرات من Leica توفر أداء ممتاز مع تثبيت بصري ومنافسة قوية مع الأجهزة المميزة في التصوير لأجهزة أبل وسامسونج.

الصوت الاستريو العالي الجودة ودعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

الشاشة ممتازة بمعدل تحديث عالي ودعم لأكثر من مليار لون فهي تعد من الشاشات المميزة.

الذاكرة الكبيرة تكفي لتخزين جميع التطبيقات والملفات دون مشاكل.

عيوب هاتف Huawei P50 Pro