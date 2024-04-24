خطوات الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية والشروط المطلوبة

يعتبر برنامج “الدعم السكني” من المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها، حيث أعلنت “وزارة الإسكان” في المملكة عن توفير الدعم اللازم لمساعدة الأفراد ذوي “الدخل المنخفض” في الحصول على سكن مناسب، كما أوضحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الدعم السكني باستخدام رقم الهوية، مما يسهل عليهم تحديد مدى أهليتهم للحصول على هذا الدعم.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية

أعلنت “وزارة الإسكان السعودية” عن إمكانية الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة “الموقع الرسمي” لمنصة سكني.

الدخول إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” على الموقع.

الضغط على خيار “حالة الاستحقاق” ضمن الخدمات المتاحة.

إدخال “رقم الهوية الوطنية” للشخص الرئيسي أو الشخص المتقدم بالطلب.

كتابة “رمز التحقق” الذي يُرسل إلى رقم الهاتف المسجل.

النقر على أيقونة الاستعلام لعرض النتائج.

شروط الحصول على الدعم من وزارة الإسكان

للحصول على الدعم السكني الموجه للمواطنين من محدودي الدخل، يجب توافر عدة شروط أساسية تتمثل في: