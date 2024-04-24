” اقوي الافلام” تردد قناة توم وجيري الجديد علي النايل سات وعرب سات

تُعد قناة توم وجيري من أشهر قنوات الأطفال وأكثرها محبة في الوطن العربي، حيث تستقطب ملايين المشاهدين الصغار والكبار على حد سواء. تتميز القناة بمحتواها الترفيهي والتعليمي المميز، مما يجعلها الخيار الأمثل للآباء والأمهات الذين يبحثون عن قناة آمنة وممتعة لأطفالهم وتتمتع قناة توم وجيري بشعبية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي، وذلك للمحتوى الممتع والمسلي تقدم القناة برامج ترفيهية تجذب انتباه الأطفال وتسليهم.

تردد قناة توم وجيري

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك للاستمتاع ببرامجها المسلية والهادفة. إليكم ترددات القناة على نايل سات وعرب سات:

تردد القناة علي نايل سات

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد القناة علي العرب سات

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

محتوى قناة توم وجيري

تقدم قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج والفقرات الترفيهية والتعليمية، والتي تشمل: