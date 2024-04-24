تردد القنوات
” اقوي الافلام” تردد قناة توم وجيري الجديد علي النايل سات وعرب سات
تُعد قناة توم وجيري من أشهر قنوات الأطفال وأكثرها محبة في الوطن العربي، حيث تستقطب ملايين المشاهدين الصغار والكبار على حد سواء. تتميز القناة بمحتواها الترفيهي والتعليمي المميز، مما يجعلها الخيار الأمثل للآباء والأمهات الذين يبحثون عن قناة آمنة وممتعة لأطفالهم وتتمتع قناة توم وجيري بشعبية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي، وذلك للمحتوى الممتع والمسلي تقدم القناة برامج ترفيهية تجذب انتباه الأطفال وتسليهم.
تردد قناة توم وجيري
يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك للاستمتاع ببرامجها المسلية والهادفة. إليكم ترددات القناة على نايل سات وعرب سات:
تردد القناة علي نايل سات
- التردد: 12149
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
تردد القناة علي العرب سات
- التردد: 11315
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
محتوى قناة توم وجيري
تقدم قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج والفقرات الترفيهية والتعليمية، والتي تشمل:
- كرتون توم وجيري: وهو يعد البرنامج الرئيسي للقناة، حيث يحكي قصة القط توم والفأر جيري في مغامرات كوميدية مليئة بالمواقف الطريفة و يتميز كرتون توم وجيري بشخصيات محبوبة ومضحكة، والتي يرتبط بها الأطفال بشكل كبير.
تنوع المحتوى: تقدم القناة محتوى متنوع يلبي احتياجات الأطفال المختلفة.
- برامج تعليمية: حيث تقدم القناة برامج تعليمية للأطفال في مختلف المجالات، مثل اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم.
- أغاني وأناشيد: تعرض القناة مجموعة من الأغاني والأناشيد الممتعة والهادفة، والتي تساهم في تنمية الذوق الفني للأطفال.
- برامج تفاعلية: تشجع القناة الأطفال على المشاركة والتفاعل من خلال برامج المسابقات والأنشطة الترفيهية.