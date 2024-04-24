“هندي على أصوله” ريلمي تطرح سلسلة Realme Narzo 70 الجديدة رسميًا

أعلنت شركة Realme رسميًا في السوق الهندي عن طرح سلسلة هواتف Realme Narzo 70 الجديدة، حيث تأتي هذه السلسلة بمجموعتين من الهواتف في فئة الوسط وهي:

اولاً: Realme Narzo 70

– الوزن: 188 جرام وأبعاد 163×75.5×8 مم.

– تصميم خارجي كامل من البلاستيك.

– مقاومة للماء والغبار بشهادة IP54.

– كما يمكن دعم تركيب عدد 2 شريحة اتصال من الجيل الخامس.

– شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة 1080×2400 بيكسل (FHD+)، وكثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، ومعدل تحديث 120 هيرتز.

– معالج MediaTek Dimensity 7050 ثماني النواة، يتضمن نواتين Cortex A78 بتردد 2.6 جيجاهرتز، ودقة تصنيع 6 نانومتر، ومعالج رسومي Mali G68.

– كما أن واجهة الجهاز Realme UI 5.0 قائمة على نظام التشغيل Android 14.

– مساحة تخزين 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

– ذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1.

– كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.45، تدعم تصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.

– كاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/1.8، والكاميرا الثانوية بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.4 للعزل.

– تدعم الكاميرات الخلفية تصوير فيديو بجودة 1080p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني.

– سماعات صوت ستيريو.

– منفذ سماعات 3.5 ملم.

– مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

– الهاتف مدعم بإمكانية الفتح عن طريق التعرف على الوجه.

– دعم مستشعر التقارب الحقيقي.

– بطارية ليثيوم أيون بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط عن طريق منفذ USB Type-C.

– الألوان المتاحة: الأخضر والأزرق.

سعر هاتف Realme Narzo 70 الجديد

تم تسعير هاتف ريلمي Realme Narzo 70 الجديد في الهند بسعر يعادل 190 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، وبسعر يعادل 205 دولارًا لنسخة 128 جيجابتواصل:

تبدأ الأسعار من 190 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وتصل إلى 205 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

ثانياً Realme Narzo 70 Pro

– الوزن: 179 جرام وأبعاد 159.3×73.6×8.1 مم.

– تصميم خارجي كامل من البلاستيك.

– مقاومة للماء والغبار بشهادة IP54.

– امكانية تركيب عدد 2 شريحة اتصال من الجيل الخامس.

– شاشة AMOLED بحجم 6.5 بوصة ودقة 1080×2400 بيكسل (FHD+)، وكثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 120 هيرتز.

– معالج MediaTek Dimensity 810 ثماني النواة، يتضمن أربع نوى Cortex A76 بتردد 2.4 جيجاهرتز وأربع نوى Cortex A55 بتردد 2.0 جيجاهرتز، ودقة تصنيع 6 نانومتر، ومعالج رسومي Mali G57.

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