تابع HD. مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 67 مترجمة للعربية وجميع القنوات الناقله بجودة عالية

ننشر لكم تفاصيل مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 67، حيث يعد مسلسل الطائر الرفراف من أبرز مسلسلات الدراما التركية والتي حققت أعلى نسب مشاهدة في تركيا، وذلك بين جمهور الوطن العربي؛ وذلك لما يتمتع به المسلسل من أحداث مشوقة ورومانسية من خلال قصة الحب التي تجمع بين فريد وسيران، ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض تفاصيل هذا المسلسل.

مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 67

يتطلع الكثيرون لمعرفة أحداث مسلسل الطائر الرفراف الحلقه 67 والذي يتم عرضه بشكل أسبوعي على قناة ستار تركي في يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وتدور أحداث المسلسل حول شاب طائش في العشرينات من العمر لديه علاقات كثيرة مع الفتيات، وهو حفيد لأكبر وأهم أشخاص مدينة عنتاب، وقد قرر جده وضع حد لتصرفاته الطائشة عن طريق تزويجه بإحدى الفتيات وهي سيران ابنه أحد العائلات الكبيرة في عنتاب، وتتوالى الأحداث بينهما حتى يقعا في الحب، ويواجها الكثير من الأزمات والتحديات.

تردد قناة ستار تي في التركية على النايل سات والعرب سات

يمكنكم متابعة مسلسل الطائر الرفراف على قناة ستار تي في على القمر الصناعي نايل سات عن طريق التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10922.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

كما يمكنكم متابعة قناة ستار تي في التركية على القمر الصناعي عرب سات عن طريق التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

أبطال مسلسل الطائر الرفراف

مسلسل طائر الرفراف من المسلسلات التركية الهامة ويعرض على قناة ستار تى في كما يعرض على موقع عشق، ويضم كوكبة من أفضل نجوم تركيا ومنهم :