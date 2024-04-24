حضري بنفسك وصفة منزلية مبهرة تزيل التجاعيد وتمنح البشرة البياض الناصع مثل ملكات الجمال

تبحث الكثير من النساء والفتيات عن وصفة منزلية بسيطة تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، حتى تجعل بشرتها جميلة ونضرة طول الوقت، كما تتميز الوصفات المنزلية بفاعليتها الكبيرة على أخترق مسام البشرة المغلقة التي تسبب تراكم الدهون والبثور السوداء، كما تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل وصفة منزلية خرافية تخلصك من التجاعيد وتجعل بشرة بيضاء كالحليب.

مكونات عمل وصفة الكركم والنشا لتبييض البشرة

تحتوي هذه الوصفة الجبارة على مكونات بسيطة تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة كركم. ملعقة كبيرة نشا. مقدار ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة الكركم والنشا لتبييض البشرة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نقوم بخلط جميع المكونات الجافة من بعضها جيداً.

ثم نضيف عصير الليمون للخليط ونقلب حتى تمتزج مع بعضها.

نترك الخليط لبضع دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.

طريقة استخدام وصفة الكركم والنشا

نقوم بغسل الوجه وتجفيفه من الماء، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بالتساوي ويترك حتى يجف لمدة ساعة، ثم نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية حتى نتخلص من خلايا الجلد الميتة، بعد ذلك نقوم بغعسل الوجه بالماء الفاتر جيداً حتى نتخلص من بقايا الماسك، سوف نلاحظ نعومة ونضارة البشرة من أول استخدام، يفضل استخدام الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصلي على بشرة أكثر نعومة وإشراق في أسرع وقت.