طريقة فتح حساب في بنك الرياض أون لاين بدون زيارة الفرع بنك الرياض

يعد بنك الرياض احد اكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط، حيث بدأ في العمل والاستثمار منذ عام 1957م، يقدم لعملائه مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والمالية، بما في ذلك القروض والاستثمار وبطاقات الائتمان، ولا ننسي الحسابات البنكية، ويمتاز أيضا بنك الرياض بتقديم العديد من المزايا الرائعة والحصرية لعملائه والكثير من الخصومات علي السفر والتسوق والسفر وغيرها، ويمتاز أيضا بكثرة فروعه الموجودة في المملكة، وبسبب كثرة هذه المميزات فهو وجهه مفضله للكثير من العملاء.

شروط فتح حساب في بنك الرياض

وضع بنك الرياض مجموعة من الشروط والمعايير حتى تتم عملية فتح الحساب بنجاح وهذه الشروط كالتالي:

يجب على المتقدم أن يكون حاملًا لهوية وطنية سارية المفعول أو إقامة صالحة. ينبغي أن يمتلك المتقدم حسابًا في نظام أبشر ليتم التحقق من هويته عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد. ينبغي أن يكون عمر المتقدم 18 سنة على الأقل بالتقويم الميلادي. يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في العنوان الوطني.

خطوات فتح حساب جاري في بنك الرياض أون لاين