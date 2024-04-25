“ولا عيب فيه” مواصفات هاتف سامسونج جلاسكي C55 والسعر بالدولار

طرحت شركة سامسمونج هاتف Samsung Galaxy C55 في الخارج وهو من سلسلة هواتف C من سامسونج التي توقفت من فترة زمنية طويلة، وهو نسخة مطابقة من M55 ولكن مع اختلاف الشكل ولكنهم يحملوا نفس المواصفات والميزات.

مواصفات هاتف سامسونج جلاسكي C55

من خلال التالي نوضح جميع المواصفات الخاصة بهاتف سامسونج جلاسكي C55 وهي:

وزن الهاتف ⇐ 180 جرام

أبعاد ⇐ 163.9×76.5×7.8 مم

ظهر الهاتف ⇐ جلد مع إطار بلاستيكي

الاتصال ⇐ دعم تركيب شريحتين اتصال 5G او شريحة مع كارت ميموري

الشاشة ⇐ نوع Super AMOLED Plus بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 393 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 1000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز

معالج ⇐ كوالكوم سناب دراجون 7 جين 1 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex A710 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، والمعالج الرسومي ⇐ Adreno 644

واجهة سامسونج ⇐ One UI 6.1 مبنية على نظام تشغيل Android 14

التخزين ⇐ مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام

البصمة ⇐ موجودة أسفل الشاشة و يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه

كاميرا أمامية ⇐ بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps

الكاميرات الخلفية ⇐ ثلاثة كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بها مثبت بصري، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي مخصصة للتصوير بزاوية واسعة، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو ومعها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني بجميع العدسات

السماعات ⇐ سماعات الهاتف الخارجية من نوع Mono ولا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

خاصية NFC ⇐ يدعمها

بطارية الهاتف ⇐ تأتي بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات عن طريق USB Type C

الألوان ⇐ أسود وبرتقالي.

سعر هاتف سامسونج جلاسكي C55

يأتي سعر هاتف سامسونج جلاسكي C55 المطروح مؤخرا للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام 275 دولار أمريكي، وسعر الهاتف للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 315 دولار أمريكي.