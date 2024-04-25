اشتريه وأنت مغمض وعلى ضمنتي!!.. مواصفات ومميزات هاتفRealme C51.. أفضل هاتف من ريلمي للفئة الاقتصادية!!

تعتبر ريلمي واحدة من أبرز الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وقد كشفت مؤخرا عن إطلاق أحدث إضافاتها في عالم الأجهزة الجوالة، وهو الهاتف Realme C51، تم تصميم هذا الهاتف ليشكل تحديا لأسواق الهواتف ذات الأسعار المعقولة، مقدما ميزات عديدة بثمن منافس.

مواصفات هاتف Realme C51

ألوان الهاتف: يأتي باللون الأسود والأخضر.

المعالج: يأتي المعالج من طراز Tiger T612 بتقنية دقة التصنيع البالغة 12 نانومتر، بجانب وجود معالج الجرافيكس من نوع Mali-G57، والذي يعتبر المعالج ذاته المستخدم في الهاتف الذكي Realme C53.

الذاكرة الداخلية: 128 جيجابايت ومن النوع UFS 2.1.

الذاكرة العشوائية: 4 جيجا بايت.

وزن الهاتف: 186 جرام.

الشاشة: تأتي بنوع IPS LCD بدقة HD، بمساحة 6.74 إنش.

البطارية: تأتي بسعة 5000 مللي أمبير.

الكاميرا الخلفية: تحتوي الجهاز على كاميرا بها عدستين، العدسة الرئيسية بدقة خمسين ميجا بكسل وفتحة عدسة تبلغ F/1.7.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2

شريحة الاتصال: يدعم شريحتين من نوع Nano Sim.

شبكة الاتصال: يدعم شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G.

الواي فاي: يدعم Dual-band.

البلوتوث: إصدار 5.0 بخاصيتي A2DP, LE

وسائل الأمن والحماية: يدعم مستشعر البصمة من زر الباور.

مميزات هاتف Realme C51