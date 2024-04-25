“من هنا” استخراج استدعاء المراسلة 2024 برقم الاستمارة في الجزائر.. اسحب الآن

صرح ديوان التعليم الوطني عن يعض ONEFD عن إتاحة رابط جديد يسمح للمتقدمبن بسحب استدعاء المراسلة من خلاله حيث يمكن استخراجه من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة عبر الانترنت، والجدير بالذكر أنه لا يسمح بالتأخير عن الامتحانات زيادة عن 30 دقيقة، كما يلزم عدم ترك الامتحان إلا بعد ساعة من مرور الوقت، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر رابط استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب 2024 بالجزائر، كما سنذكر كذلك أهم شروط استخراج استدعاء المراسلة.

استخراج استدعاء المراسلة 2024

يمكن استخراج استدعاء المراسلة 2024 بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات التي سنذكرها فيما يلي:

في البداية يتم الولوج إلى موقع onfed للتعليم عن بعد الموقع الرسمي.

من ثم يتم إدخال المركز أو الولاية التي يتبعها الطالب.

بعد ذلك يتم الضغط رقم التسجيل الخاص بالطالب في الحقل المناسب.

من ثم يلزم كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم في الأماكن المخصصة لذلك.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

سوف يظهر أمامك طلب استدعاء المراسلة بالاسم والقب يلزم القيام بطباعته من أجل تقديمه عند التسجيل.

شروط استخراج استدعاء المراسلة

يوجد عدة شروط يجب توافرها من أجل استخراج استدعاء المراسلة 2024استخراج استدعاء المراسلة 2024 نتعرف عليها فيما يلي: