فطائر الجبنة التركية سهلة وسريعة بدون فرن

لكل محبي الأكلات الخفيفة جربوا طريقة عمل فطائر الجبنة التركية فهي أكلة اقتصادية ومكوناتها بسيطة، كما أنها طيبة المذاق وسهلة التحضير، وتعد بديل جيد للوجبات الجاهزة السريعة التي تكون في كثير من الأحيان غير مضمونة الجودة، وفي هذا المقال من خلال موقع البديل، سنتعرف على طريقة عمل فطائر الجبنة التركية بدون فرن.

مكونات عمل فطائر الجبنة التركية

سوف نتعرف على مكونات عمل الفطائر التركية وهي كما يلي:-

2 كوب ماء دافئ.

كوب حليب دافئ.

نصف كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

كيلو دقيق (8 أكواب بمج الشاي).

الحشوة

5 فلفل رومي كبير.

جبنة براميلي أو أي نوع جبن مفضل.

نصف كوب زيتون مخلي.

جبنة موتزاريلا (اختياري).

طريقة التحضير

نضع الحليب والماء الدافئ في إناء العجن ثم نضيف الزيت والسكر والخميرة مع التقليب الجيد. نضيف الملح مع استمرار التقليب ثم نضيف الدقيق ونعجن جيدًا حتى تمتزج المكونات ونحصل على عجينة طرية. نغطي العجينة حتى تختمر ويتضاعف حجمها، ثم نجهز الحشوة بإضافة الفلفل الرومي المقطع والزيتون المخلي على الجبنة مع التقليب الجيد. عندما تختمر العجينة نقطعها إلى 8 كرات أو أكثر على حسب الرغبة ونضعها في صينية بها قليل من الدقيق. نفرد كرة العجين باليد ثم نضع كمية مناسبة من حشوة الجبنة ونغلقها مرة ثانية مثل الكرة. عندما ننتهي من كل الكمية نبدأ بفرد أول كرة محشية مثل رغيف الخبز وهكذا مع باقي الكرات.

طريقة تسوية فطائر الجبنة التركية

نسخن مقلاة غير لاصقة على النار ثم نضع بها قليل من الزيت حتى يسخن، ونضع الفطيرة في المقلاة على نار هادئة مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين، ولن تستغرق مدة التسوية أكثر من دقيقتين على كل جانب، وعند تمام النضج نخرج الفطائر من المقلاة ونتركها تبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية.