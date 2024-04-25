هاتف الغلابة رجع من تاني!!.. مواصفات ومميزات هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy C55 والسعر مفاجأة !!

أصدرت سامسونج إعلانا عالميا عن إطلاق هاتفها الأحدث الـ Samsung Galaxy C55، والذي يصنف ضمن الفئة متوسطة الإمكانات، يجمع هذا الهاتف بين خصائص متطورة تشمل شاشة من نوع Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصات، والتي تتميز بدرجة سطوع تصل إلى 1000 نت وتردد تحديث للصورة قدره 120 هرتز، سوف نوفر لكم بيانا مفصلا بالمواصفات التقنية للهاتف ونقدم أيضا القيمة الرسمية المحددة لثمنه.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy C55

الشاشة:

نوع الشاشة: Super AMOLED Plus.

حجم الشاشة: 6.7 بوصة.

سطوع الشاشة: يصل إلى 1000 شمعة.

معدل تحديث الشاشة: 120 هيرتز.

البطارية:

بطارية الهاتف: 5000 مللي أمبير.

الشحن السريع: 45 واط.

منفذ الشحن: نوع USB Type C.

المعالج:

المعالج: ثماني النواة.

دقة تصنيع المعالج: 4 نانو ميتر.

المعالج الرسمي: Adreno 644.

الكاميرات الخلفية:

ثلاثة كاميرات خلفية.

تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة فائقة تصل إلى 50 ميجابكسل، إضافة إلى فتحة عدسة بقيمة F/1.8.

الكاميرا الرئيسية بها مثبت بصريي.

الكاميرا الثانوية تتمتع بدقة 8 ميجابكسل وبها فتحة عدسة قيمتها ف/2.2.

كاميرا السلفي:

تأتي الكاميرا الأمامية مزودة بدقة تقاطع تصل إلى 50 ميجابكسل، وتحتوي على عدسة بفتحة تبلغ F/2.4.

نظام التشغيل:

نظام تشغيل: Android 14.

الرام والتخزين

مساحة تخزين: 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

مساحة تخزين: 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

سعر هاتف Samsung Galaxy C55