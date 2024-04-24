“أكيد حيحبوها” أحدث تردد قناة سبونج بوب الجديد للأطفال وأجمل البرامج والكرتون

تردد قناة سبونج بوب الجديد من الترددات التي حازت على إقبال شديد خلال الفترة الماضية حيث تهتم القناة بتقديم محتوى هادف ومتميز للأطفال يتناسب مع جميع الأعمار، بالإضافة إلى أنها واحدة من القنوات المجانية التي يتم عرضها بدون رسوم أو مبالغ مالية، لهذا جعلها تحصل على نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولمعرفة التردد الجديد للقناة وكيفية تحميلها يجب متابعة المقال التالي.

تردد قناة سبونج بوب الجديد

لكل عشاق المرح والترفيه والمتعة بالإضافة إلى تقديم محتوى هادف بطريقة مميزة لجذب انتباه الأطفال، إليكم تردد قناة سبونج بوب الجديد على مختلف الأقمار الصناعية والتي جاءت على النحو التالي:

تردد القناة عبر النايل سات

تعد قناة سبونج بوب من القنوات الفضائية المجانية التي حصلت إعجاب الكثير من الأشخاص على مستوى الوطن العربي، ويتم تنزيل القناة عبر النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة عبر العرب سات

قناة سبونج بوب من القنوات المحببة لدى الكثير حيث المحتوى الهادف، ويتم الحصول على القناة عبر العرب سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12169.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط تردد القناة

بخطوات سهلة وبسيطة يمكنكم تثبيت القناة على شاشات التلفاز، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: