كيكة الحليب الساخن طرية وخفيفة بأبسط مكونات

تعد كيكة الحليب الساخن من أنجح الكيكات التي تتميز بقوام خفيف وطري، كما أنها سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتستطيع كل أم إعدادها لأطفالها وتقديمها كفطور خفيف مع كوب من الحليب، ولضمان نجاح الوصفة تابعوا طريقة عمل كيكة الحليب الساخن من خلال موقع البديل على طريقة أشهر خبراء الطهي.

مقادير كيكة الحليب الساخن

يفضل عند معايرة المكونات استخدام كوب بنفس الحجم سوف نتعرف على المقادير وهي كالتالي:-

2 كوب سكر.

5 بيضات بحرارة المطبخ.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر.

ذرة ملح.

نصف كوب زيت.

كوب ونصف حليب.

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية أو سمن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن بأسهل الخطوات وهي كما يلي:-

نخفق خمس بيضات مع ملعقة كبيرة فانيليا سائلة وكوبين من السكر بالعجان أو المضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى نحصل على قوام كريمي. نضيف نصف كوب من الزيت بالتدريج مع الخفق على سرعة هادئة، ثم نضيف ثلاثة أكواب من الدقيق وملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر وذرة ملح. نخفق المكونات على سرعة هادئة حتى يختفي الدقيق، ثم نسخن كوب ونصف من الحليب وملعقتين كبار من الزبدة حتى نصل لدرجة الغليان. نضيف الحليب الساخن على خليط الكيك مع التقليب بالمضرب اليدوي ثم نسكب الخليط في قالب كيك كبير مدهون بالزيت ومبطن بقليل من الدقيق.

طريقة تسوية كيكة الحليب الساخن

نطرق قالب الكيك برفق للتخلص من فقاعات الهواء ثم ندخله فرن ساخن مسبقًا على حرارة 180 والنار من أسفل فقط، تستغرق مدة نضج الكيكة من 35 إلى 45 دقيقة ويفضل أن نختبر الكيكة بعود خشبي بعد مرور نصف ساعة للتأكد من تمام النضج، ثم نخرجها من الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نقلبها حتى تبرد تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.