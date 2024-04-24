“خليهم يتعلموا ويغنوا ” نزل تردد قناة طيور الجنة للأطفال وأمتع البرامج والأناشيد

قناة طيور الجنة واحدة من أهم القنوات المتخصصة للأطفال منذ أعوام عديدة تهتم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي إضافة إلى المساعدة في نشر تعليم الديني الإسلامي بطريقة تتناسب مع أعمار الأطفال المختلفة، ولهذا يتم البحث من قبل العديد حول تردد قناة طيور الجنة الجديد وكيفية تنزيله على الشاشات المستقبلة للاستفادة من المحتوى المقدم، ولمعرفة تردد القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة يجب متابعة المقال التالي.

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة من الترددات التي حازت على كمية بحث عالية من قبل المعجبين بالقناة، حيث تم إصدار القناة منذ عام 2008 حتى الآن جعلها تحصل على شعبية كبيرة في الوطن العربي، ويتم تنزيل تردد قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات

من خلال استخدام البيانات التالية يمكنكم تنزيل قناة طيور الجنة والاستمتاع بالمحتوى المقدم، وتتمثل هذه البيانات في الآتي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11258.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة عبر العرب سات

كما يمكنكم تنزيل القناة عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11310.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تثبيت القناة على الشاشات

من أجل الاستمتاع بوقت ممتع ومشاهدة محتوى هادف مناسب لإعمار أطفالنا يتم تنزيل القناة وتثبيتها على الشاشات من خلال اتباع الخطوات التالية: