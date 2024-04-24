الآن من خلال منصة الإمارات uaeplatform.net يمكنك الاستعلام عن عقد العمل في الإمارات برقم الجواز

يعد عقد العمل من الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، يتم من خلاله تشغيل العمالة الأجنبية في البلاد، وتوفر الوزارة خدمة الاستعلام عن عقود العمل لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا العقد، من خلال منصة الإمارات uaeplatform.net، حيث لا يمكن الاستعلام عن عقد العمل باستخدام رقم جواز السفر في الإمارات، ولكن وزارة الموارد البشرية والتوطين توفر خدمة الاستعلام عن عقد العمل في الإمارات عن طريق إدخال رقم المعاملة، يتم اختيار الخدمة وإدخال رقم المعاملة، وسوف يتم عرض حالة الطلب.

كيفية الدخول على منصة الإمارات والاستعلام عن عقد العمل في الإمارات

بالنسبة للاستعلام عن تصريح العمل برقم الطلب في الإمارات، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى صفحة الاستعلام عن تصريح العمل برقم الطلب عن طريق زيارة موقع منصة الإمارات التالي: uaeplatform.net. انقر على الرابط الموجود في الصفحة. حدد خدمة الاستعلام والتي تتعلق بمعلومات تصريح العمل. أدخل رقم المعاملة الخاصة بك. اكتب رقم التحقق المطلوب. انقر على خيار البحث.

كما يمكنك الاستعلام عن تصريح العمل برقم الطلب من خلال زيارة الرابط التالي إضغط هنا.

قم باتباع الرابط ومتابعة الخطوات اللازمة على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين لاستعراض معلومات تصريح العمل المرتبط برقم الطلب الخاص بك.

ما هي منصة الإمارات

منصة الإمارات هي منصة إلكترونية تقدم خدمات متنوعة للمستخدمين في الإمارات.

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