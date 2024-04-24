طريقة عمل الآيس كريم في المنزل مثلجات صيفية بمذاق الفاكهة الطبيعية

يقبل الجميع على شراء الآيس كريم في فصل الصيف خاصة في أيام ارتفاع درجات الحرارة، حيث يمنح الآيس كريم الجسم الترطيب والانتعاش، ويتمتع الآيس كريم بمذاق الفاكهة الطبيعية مثل المانجو والفراولة والتوت كما يوجد ايس كريم الفانيليا والشيكولاتة بأنواعها والكولا والليمون والعديد من النكهات الأخرى مثل البوريو و النسكافية.

مقادير عمل الآيس كريم في المنزل

تعد مقادير الآيس كريم بسيطة وغير مكلفة من الناحية الاقتصادية، حيث يتم تحضير مكونات بسيطة لعمل عبوة من الآيس كريم اللذيذ وتخزينها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة بواسطة استخدام ملعقة البولة ووضع الكمية المطلوبة في كاسات التقديم:

2 عبوة كريم شانتيه.

20 جرام سكر أبيض ناعم.

200 ملل لبن مثلج.

400 جرام مكعبات من الفراولة الطازجة.

طريقة عمل الآيس كريم في المنزل

لا تستغرق طريقة عمل الآيس كريم في المنزل وقت ولا مجهود، ففي غضون دقائق يتم تحضير الآيس كريم ووضعه في الفريزر حتى التجمد، ويتم تحضير الآيس كريم من خلال اتباع الخطوات التالية: