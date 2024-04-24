طريقة عمل بسكويت القهوة بدون خلاط أو مضرب كهربائي

يفضل الكثيرون تناول كوب من القهوة في الصباح فهي من أكثر المشروبات الساخنة شهرة في كل بلاد العالم، ولكن هل جربت من قبل عمل بسكويت القهوة الذي يتميز بمذاق شهي وشكل رائع، فكل ما نحتاجه لعمل البسكويت يتوفر في المطبخ ولن نحتاج شراء أي مكونات مكلفة، وما علينا سوى اتباع خطوات التحضير ومعايرة المكونات بدقة لنحصل على ألذ بسكويت بطعم مميز.

مكونات عمل بسكويت القهوة

مكونات عمل بسكوت القهوة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

2 ملعقة كبيرة ماء ساخن.

كوب إلا ثلث زبدة طرية أو سمن أو زيت على حسب المتوفر.

كوب إلا ربع سكر.

صفار بيضتان.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب إلا ربع دقيق.

ثلث كوب كاكاو خام.

ثلث كوب نشا.

ملعقة صغيرة ممسوحة بيكنج بودر.

طريقة العمل

سوف نتعرف على أسهل طريقة لتحضير بسكويت القهوة بالمنزل وهي كما يلي:-

نذوب ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان مع ملعقتين كبار ماء ساخن، ثم نقلب كوب إلا ثلث من الزبدة الطرية بحرارة المطبخ حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نضيف كوب إلا ربع من السكر البودرة ونقلب السكر مع الزبدة حتى يختفي تمامًا، ثم نزود صفار بيضتين وملعقة صغيرة فانيليا مع متابعة التقليب حتى يمتزج البيض مع المكونات. نضيف القهوة المذابة ونستمر في التقليب حتى تمتزج مع باقي المكونات، ثم نضيف كوبين إلا ربع من الدقيق وثلث كوب من الكاكاو الخام. نزود ثلث كوب من النشا وملعقة صغيرة ممسوحة من البيكنج بودر، ونعجن المكونات باليد حتى تمتزج مع بعضها وتختفي المواد الجافة.

طريقة تشكيل بسكويت القهوة

نشكل العجينة إلى قطع بشكل بيضاوي وبحجم متوسط ونضعها في صينية بها ورق خبز، ثم نقوم بعمل خط رفيع بالسكين داخل كل قطعة، ثم يخبز البسكويت على حرارة 180 لمدة 12 دقيقة في فرن ساخن مسبقًا وقد تختلف مدة الخبز على حسب حجم القطع، بعد الخبز نترك البسكويت يبرد تمامًا بالصينية ثم يقدم بألف صحة وعافية.