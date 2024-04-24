بسكويت المربى الهش بمكونات متوفرة في كل بيت

إذا كنت تبحثين عن تحلية سهلة وسريعة تقدميها لأسرتك أو ضيوفك مع كوب من الشاي أو القهوة، إليكي هذه الوصفة لعمل بسكويت المربى الهش بمكونات متوفرة في المنزل، كما أن طريقة تشكيله بسيطة ولن يستغرق تحضيره سوى القليل من الوقت، وفي نفس الوقت يتميز البسكويت بشكل رائع سوف ينال إعجاب أطفالك، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت المربى اللذيذ بمقادير مضبوطة.

مكونات بسكويت المربى

يتكون البسكويت من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

2 بيضة بحرارة المطبخ.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر.

كوب زيت.

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

طريقة العمل

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت المربي الهش بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نخفق بالمضرب اليدوي بيضتين، مع ملعقة صغيرة من الفانيليا، وربع ملعقة صغيرة من الملح، ثم نضيف نصف كوب من السكر، وكوب من الزيت مع متابعة الخفق. ثم ننخل ثلاثة أكواب من الدقيق، على الخليط السائل مع إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ونقلب المكونات باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

طريقة تشكيل بسكويت المربي

نشكل العجينة إلى كرات متساوية ونضعها على صينية بها ورق خبز، ثم نقوم بعمل تجويف داخل كل كرة باستخدام أي أداة متوفرة أو بإصبع اليد، ثم نوزع مربى الفراولة على قطع البسكويت ثم تخبز لمدة 12 إلى 15 دقيقة على حرارة 180 في فرن ساخن مسبقًا النار من أسفل فقط، ثم نشعل النار في النهاية من أعلى لتأخذ قطع البسكويت لون ذهبي خفيف، وبعد الخبز نترك البسكويت حتى يبرد تمامًا ثم يقدم بألف صحة وعافية.