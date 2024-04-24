“هسة استعلم pdf” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق 2024 على موقع كشوفات مظلتي بحث

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يرغب به العديد من المواطنين بالعراق، حيث هذا البرنامج واحد من أهم البرامج الاجتماعية المقدمة لمساعدة الطبقة الكادحة والتي تحتاج الدعم، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتردي الأوضاع وزيادة الأسعار في معظم أنحاء العالم، ونعرفكم على كيفية الاستعلام عن الأشخاص المستفيدين بدعم هذا البرنامج والشروط اللازم توافرها لقبول طلبات الحصول الدعم في السطور التالية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تستطيع الاستعلام بكل سهولة عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك من خلال منصة مظلتي الالكترونية والتي توفر العديد من الخدمات للمواطنين، ويمكن الاستعلام عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بالولوج إلى منصة مظلتي الالكترونية.

ثم انقر على أيقونة الاستعلام عن أسماء المواطنين المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

قم بإدراج المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

وحدد المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

وانقر على زر البحث.

ستظهر ملفات تحتوي على نتيجة القبول في هذا البرنامج.

اضغط على تحميل الملف بصيغة pdf.

بعد أن تنتهي عملية التحميل تستطيع أن تفتح الملف وتبحث عن الاسم لمعرفة إذا تم قبوله أم لا.

شروط الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

هناك بعض الشروط اللازم توافرها في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث حددت هذه الشروط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حرصًا منها على إيصال المساعدات المالية للفئات المحتاجة والمستحقة للدعم، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: