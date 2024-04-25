” الوجبة الجديدة ” كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبه السابعة spa.gov.iq بعموم المحافظات العراقية

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والتي من المؤكد أنه سوف تعلن خلال الساعات المقبلة، على منصة مظلتى التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق والتي تعلن كشف خاص بكل أسماء المشمولين بها والتي سوف يصل دعم تلك الوجبه إلى ما يقارب من خمسين ألف أسرة على مستوى العراق، وإليك عبر موقعنا البديل الإخباري تفاصيل الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية.

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبه السابعة

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة مميزة من برامج الدعم الحكومي إلى الفئات الاجتماعية المختلفة في العراق، وبالأخص أصحاب الدخل المنخفض ومن أهم برامج الدعم برنامج الرعاية الاجتماعية المقدم إلي عدة فئات في المجتمع العراقى من تنطبق عليهم الشروط. التالية:

ضرورة أن يكون المتقدم عراقى الجنسية.

ضرورة أن يكون المتقدم مقيم في دولة العراق على الأقل اخر ثلاثة اشهر قبل صرف الوجبة.

تقدم الرعاية الاجتماعية إلي الفئات التالية” الفقراء – العاطلين- ذوى الاحتياجات الخاصة”.

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه آي أملاك عالية القيمة المالية.

يجب أن لا يكون المتقدم يحصل على أي نوع دعم اخرى من الدولة.

منصة مظلتي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تخصص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق منصة مظلتى، التي يمكن من خلالها ان التقديم على برامج الدعم ومنها الرعاية الاجتماعية أو يمكن من خلالها الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر الخطوات التالية: